Man onder stroom veroorzaakt storing in Lelystad

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Lex Verspeek

Een man is dinsdagavond achter het provinciehuis in Lelystad geëlektrocuteerd. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis in Amsterdam gebracht, zo meldt de politie. De stroomstoring die een groot deel van de stad trof, was het gevolg.