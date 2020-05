OMT: risico hervatten non-contactsporten als tennis en golf 'beheersbaar'

Of sporten zoals golf, tennis, zwemmen en darten inderdaad binnenkort weer mogen, is aan het kabinet. Doorgaans weegt het advies van het OMT zwaar en neemt het kabinet het over. Woensdagmiddag wordt daarover vergaderd, later op de dag volgt een persconferentie door premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid).

De risico’s die gepaard gaan met het opstarten van de non-contactsporten zijn niet de enige die van het OMT het predikaat ’beheersbaar’ hebben gekregen. Dat geldt ook voor het verruimen van de sportmogelijkheden voor jongeren ouder dan twaalf jaar en het openstellen van bibliotheken.

Gisteren lekte al uit dat mensen met contactberoepen binnenkort weer aan de slag mogen. Dat gaat bijvorbeeld om kappers, voetspecialisten en masseurs. Zoals het er nu naar uitziet mogen ze volgende week al aan de slag.

In het OMT-advies staat dat mensen met een contactberoep wel ’triage’ moeten gaan doen door hun klanten te vragen of ze geen corona-klachten hebben, net als hun huisgenoten. Het OMT noemt dat ’essentieel’. Ook moeten ’strikte hygiënemaatregelen’ worden gehanteerd.

Bij het uitoefenen van contactberoepen hoeven mensen, wat het OMT betreft, niet per se mondkapjes te dragen, maar het mag wel.

Het OMT schrijft daarover: „Hoewel er geen breed gedragen wetenschappelijke consensus is dat het dragen van een niet-medisch mondneusmasker bescherming biedt tegen het oplopen of doorgeven van een presymptomatische COVID-19-infectie, laat het OMT ruimte om – gezien enkele onderzoeken die enige werkzaamheid tonen bij juist gebruik – beroepsbeoefenaars ervoor te laten kiezen om een niet-medisch mondneusmasker, of face-shield te gebruiken.”

Op straat, of andere publieke plekken waar mensen anderhalve meter afstand kan worden gehouden, moeten mensen geen mondkapjes gaan dragen, luidt het advies. Op plekken waar die anderhalve meter onmogelijk is kan door mensen ’overwogen’ worden om dat wel te doen.

Het aantal besmettingen in verpleeghuizen lijkt zich te stabiliseren, meldt het OMT. Dat zou goed nieuws zijn want in verpleeghuizen greep het virus de afgelopen tijd nog hard om zich heen. Het kabinet heeft stevige kritiek gekregen wat dat betreft. Beschermingsmiddelen zoals mondkapjes gingen in een eerdere fase naar de ziekenhuizen, niet naar verpleeghuizen. „Uit de registratie komt naar voren dat inmiddels 1.490 verpleeghuispatiënten zijn overleden”, zegt het OMT daarover.