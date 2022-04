Premium Het beste van De Telegraaf

Gangenstelsel legt immense schuilplaats vervolgde christenen bloot Grote ondergrondse stad ontdekt bij opgravingen in Turkije

Door Maarten van Aalderen

Graafwerk in een van de Turkse grotten. Ⓒ ANP / HH

ISTANBUL - Tijdens opgravingen in de provincie Mardin in Turkije zijn per toeval de overblijfselen van een oude stad gevonden vol met artefacten, silo’s, gebedshuizen, gangen en putten. De spectaculaire ontdekkingen zijn gedaan tijdens een project dat sinds twee jaar aan de gang is en waarin huizen en straten van de Oudheid in de buurt van de plaats Midyat worden gerestaureerd.