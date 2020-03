Ongekende druk op alle verpleeghuizen

Het regeringsbesluit dat verpleeghuizen worden gesloten voor bezoekers raakt 115.000 bewoners. Een tiende hiervan woont in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. „Onze bewoners worden hier zeker door geraakt. Het 270.000 man tellende personeel ook. Dat moet opeens 180 graden anders doen dan normaal. Er moet een snelle omslag worden gemaakt; normaal is het beleid de bewoners zoveel mogelijk naar buiten te doen en ze veel bezoek te laten hebben”, zegt Helder.

Verschonen

Mantelzorgers zetten het personeel soms onder druk om toch de geliefde of naaste te kunnen zien, vertelt Helder. „Ze vragen of ze mogen komen koken of vragen of ze toch heel even naar binnen mogen. Maar we kunnen het niet meer toestaan vanwege het risico op besmetting. Ook is er angst onder het personeel zelf; angst zelf corona te krijgen en het mee te nemen naar huis of naar de eigen ouders. Die anderhalve meter afstand kán namelijk gewoon niet in de verpleeghuizen. Als je iemand moet verschonen gaat dat echt niet.”

In een verpleeghuis voor dementerende ouderen in Zuid-Holland hebben zich al vervelende gebeurtenissen voorgedaan. „Familieleden die boos voor de deur staan en maar blijven bellen of ze niet langs mogen komen. Het is allemaal heel verdrietig”, vertelt een medewerker. „Nu we een paar dagen verder zijn, komt er wel meer begrip. De familieleden die mantelzorgers waren en klusjes deden, zoals de was en de boodschappen, leggen dat nu voor de deur neer. Maar de klusjes en hulp van de mantelzorgers ín de woning zelf kunnen wij echt niet overnemen. Elke dag staan er mensen voor het raam te zwaaien naar hun familieleden. En vooral die dementerende ouderen snappen niets van wat er gebeurt. Het gebrek aan beschermend materiaal is ons een doorn in het oog. We snappen wel dat er terughoudend gebruik van moet worden gemaakt en dat de ziekenhuizen de meeste voorraad krijgen. Maar deze oudjes hoesten echt allemaal!

Improviseren

Bestuurslid Helder van ActiZ begrijpt het allemaal wel. „Als iemand hoest, hoeft dat nog geen corona te zijn. We hebben nu eenmaal op dit moment een tekort aan beschermend materiaal. We moeten het niet opmaken als het niet noodzakelijk is, we kunnen het niet puur ter geruststelling gaan gebruiken. Gelukkig is er licht in de duisternis: er komt meer aanvoer en we staan nu qua urgentie gelijk aan de ziekenhuizen. We vragen veel van het personeel, dat weten we. Maar uit ervaring weet ik dat verpleeghuispersoneel heel goed is in improviseren. En er komt meer personeel aan: de oproep extrahandenvoordezorg.nl heeft al 6000 aanmeldingen.”