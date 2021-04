Alle versoepelingen uitgesteld: ’Het is nog te vroeg’

Dat laat een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Volgens de zegsman is de piek van de derde golf in zicht, maar nog niet bereikt. Tot die tijd moet de rem erop worden gehouden.

De hoop was dat 21 april de eerste stappen konden worden gezet. „Dat is nog te vroeg.” Er wordt nu rekening gehouden met de datum van 28 april.

Na het ministerieel crisisoverleg van afgelopen week werd bekend dat het kabinet werkt aan een plan om de samenleving stap voor stap te heropenen. Naarmate er steeds meer mensen gevaccineerd zijn, zo schetste zorgminister De Jonge, kunnen de teugels iets losser worden gelaten.

De datum van 21 april werd daarbij genoemd. Mogelijk zouden dan als eerste de terrassen weer kunnen worden opengegooid en ook de winkels van het slot kunnen. De avondklok moet tegen die tijd ook de prullenbak in, was het idee.

Maar minister De Jonge temperde vrijdagavond alweer de verwachtingen. Er liggen volgens hem momenteel zo’n 2.500 coronapatiënten in de ziekenhuizen. „750 op de intensive care, elke dag meer, de laatste dagen lopen de cijfers weer op. We denken dat de derde golf lager zal zijn, maar we zijn nog niet over de piek heen”, sprak hij waarschuwend in praatprogramma Beau.

In het Catshuis besprak een deel van het kabinet zondag de laatste stand van zaken. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst was het ’een goed overleg in goede sfeer’. Voor aanstaande dinsdag staat er een nieuwe coronapersconferentie op het programma.