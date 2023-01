LIVE | Verdachten ontucht oppaskinderen hadden gesprekken over dierenseks en nazisme

Verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig, volg haar liveverslag onderaan dit bericht.

De 54-jarige Nancy D. uit het Midden-Limburgse Herkenbosch bood zich in 2021 aan als oppas in de regio Eindhoven. Tijdens het oppassen, bij kinderen van 1 tot 6 jaar oud, pleegde ze ontucht, is de verdenking. Dat seksueel misbruik zou ook zijn opgenomen, terwijl haar 59-jarige partner Peter S. via de webcam meekeek. D. zegt dat S. haar onder druk zette om de beelden te maken, aangezien ze niet wilde dat de relatie beëindigd zou worden.

De zaak werd ontdekt toen de ouders van een 2-jarig meisje in juni 2021 beelden uit de kinderkamer zagen, waarop te zien was dat hun kind werd misbruikt. D. werd nog diezelfde avond opgepakt. Ze heeft bekend dat ze ontucht pleegde. Ook Peter S. heeft gezegd dat hij verantwoordelijk is voor het misbruik.

Op de eerste zittingsdag worden alle feiten besproken die zouden zijn voorgevallen. Donderdag komen de ouders van de kinderen aan het woord. Zij zullen dit mogelijk alleen via hun advocaten doen of via Slachtofferhulp Nederland. Ze zijn waarschijnlijk niet zelf bij de strafzaak aanwezig.

Te heftig

De ouders van de misbruikte kinderen roepen op terughoudend te zijn met het delen van gevoelige zaken. „Ze willen voorkomen dat er geruchten of wilde verhalen de ronde doen. De zaak is enorm ingrijpend”, zegt een woordvoerder van Namens de Familie, onderdeel van Slachtofferhulp Nederland.

Veel ouders hebben om deze reden daarom ook laten weten de rechtszaak dinsdag niet te willen bijwonen. Het aanhoren van alle details van het misbruik is te heftig voor ze.

De rechtbank heeft een compilatie van de misbruikbeelden bekeken en vonden deze erg schokkend, zo klinkt het. De dwingende toon en de grove en ruwe bejegening van de kinderen is zicht- en hoorbaar in de compilatie. Bij de kinderen is sprake van ontreddering, verdriet en angst. Volgens de rechtbank lijkt het er niet op dat D. tegen haar zin handelde.

’Meester’

S. en D. leerden elkaar kennen via datingsite Lexa. Al tijdens de eerste ontmoeting hadden ze seks. Nancy D. was op zoek naar een duurzame relatie. Peter S. zei dat hij deed aan soft-BDSM, en dat hij de ’meester’ was.

Zo moest D. hem tijdens de tweede ontmoeting ook noemen. Hij liet haar rondkruipen als een hond, ze moest de wc-bril aflikken, S. adoreren en zich gedragen als een hoer. In de chats gaat het ook over seks met dieren, over nazisme en over kinderen. De voorzitter zegt dat extreme fantasieën niet strafbaar zijn. Maar in dit geval zijn ze wel relevant omdat het heeft geleid tot het misbruik van de kinderen.

Naar elkaar wijzen

De twee verdachten blijven met de beschuldigende vinger naar elkaar wijzen. D. zegt dat de extreme fantasieën van S. kwamen. Hij zegt dat ze van D. komen. „Ze had ook iets met uniformen.”

Vanaf juni 2018 werd er in de chats ook gesproken over kinderen, en over kinderen in verband met dierenseks. Dat kwam van D., zegt S. Maar in zijn computer vond de politie al zoekslagen naar kinderporno in de periode dat hij Nancy D. nog niet kende.

Het fantaseren over seks met kinderen ging over in realiteit. In de zomer van 2019 schreef D. zich op twee sites in als kinderoppas. Wiens idee was dat? D.: „Ik kan u verzekeren dat dat niet van mij is gekomen. Ik heb niets met oppassen.”

Op maandag 23 januari is het requisitoir in de zaak en klinken de strafeisen. Daarna zullen de pleidooien volgen. De uitspraak staat gepland op 13 maart.