Verdachten oppas-ontucht wijzen naar elkaar: ’Ik deed alles wat hij vroeg’

Dinsdag zat het koppel in de verdachtenbank van de rechtbank Den Bosch om zich te verantwoorden voor het misbruiken van zeven meisjes in de leeftijd van één tot zes jaar tussen eind 2019 en juni 2021.

„Ik deed het niet voor mezelf, ik deed het maar voor één man”, verweerde Nancy D. zich. „Hij gaf opdracht, ik voerde het uit. Ik wilde hem niet kwijt.” Peter S. ontkende niet dat hij seksuele fantasieën had, maar wel dat Nancy D. in zijn opdracht handelde. „Het is echt niet zo dat ze iemand zonder wil was.”

Nancy D., een gedistingeerd ogende dame van het type Zuidas, met grijs kapsel en een nonchalant gedrapeerde oranje-rode sjaal om haar schouders, leerde Peter S. in 2018 kennen via de datingsite Lexa. Peter S. maakte er vanaf het begin geen geheim van dat hij hield van zogenoemde ’softe bdsm-seks’. Nancy D. moest hem ’meester’ noemen. Of ’heer’ en ’God’. Hij noemde haar ’hoer’, ’slet’ en ’teef’. Hij liet haar rondkruipen als een hond, de wc-bril aflikken en haar eigen urine drinken.

„Ik was nieuwsgierig en ik vond het ook wel spannend. Je leeft maar één keer”, zei Nancy D. De chats tussen de twee werden steeds extremer. Ze gingen over seks met dieren, over nazisme en over kinderen. Haar nummer stond in de telefoon van Peter S. opgeslagen onder de naam Ilse Koch, een extreem gewelddadige kampbewaarster in Buchenwald. Hij stond in haar telefoon onder de naam van de commandant van Auschwitz.

Fantasieën

Volgens Peter S. kwamen alle extreme fantasieën van Nancy D. „Ze had ook iets met uniformen.” Het bleef niet bij fantaseren. Peter S. ontkende dat het zijn idee was dat Nancy D. zich inschreef bij twee oppassites tegen een zodanig laag tarief dat dat de belangstelling zou opwekken van ouders. Uit de chats blijkt echter dat hij haar opdroeg om haar oppaskinderen – die ze ’kabs’, kabouters, noemden - beelden van kinderporno te laten zien. Als lesmateriaal. En om de kinderen te tonen dat dit ’nomaal’ was. Nancy D.: „Ze moesten het spelenderwijs leren.”

Ze had een voorkeur voor meisjes onder de 4 jaar oud. Omdat die zich niets zouden kunnen herinneren, én zich ook niet goed konden verweren. Ze trok meisjes netkousen aan omdat Peter S. daarvan hield, blinddoekte ze, of bracht ’hoerige make-up’ aan. Peter S. ontkende bij hoog en bij laag dat het uiteindelijke doel was dat hij seks met de kinderen zou hebben. „Dat was een grens die ik niet overging.”

Nancy D. ging wel degelijk heel ver. Zelfs als de kinderen huilden en duidelijk pijn hadden. Ze sloot zich ervoor af, zegt Nancy D. „Het was een opdracht die moest gebeuren. Er ging een knop om. Ik moest en zou die beelden hebben voor Peter S.”

Beveiligingsbedrijf

De ouders wisten van niets. Nancy D. was erin geslaagd om hun vertrouwen te wekken door over haar dochter te vertellen en door haar werk bij een beveiligingsbedrijf.

Eén ouderpaar vond het niet gek dat hun dochter zich achter de gordijnen verstopte als Nancy D. binnenkwam. Peter S.: „Ze dachten dat het een spelletje was, maar dat was het niet.”

Op 12 juni 2021 viel het doek. Ouders van een 2-jarig meisje op wie Nancy D. die avond had gepast, zagen op camerabeelden hoe hun dochtertje door Nancy D. was misbruikt, en stapten meteen naar de politie. Nog diezelfde nacht werd ze opgepakt. De zaak gaat donderdag verder.