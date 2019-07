VS: beloning voor tips over Hezbollah-lid

De aankondiging komt 25 jaar na de bomaanslag op 18 juli 1994 op het gebouw van de AMIA (Vereniging Onderlinge Israëlisch Argentijnse Banden). Over de daders en toedracht is nog steeds weinig bekend en er zijn tal van rechtszaken en onderzoeken geweest over de vermeende tegenwerking van de Argentijnse autoriteiten bij de opsporing van de daders. Zo wordt hierover nog een proces gevoerd tegen ex-president Christina Férnandez de Kirchner.

Sinds 2006 beschuldigen aanklagers in Argentinië Iran ervan achter de aanslag te zitten en stellen ze dat een groepje Hezbollahstrijders de aanslag heeft uitgevoerd. In 1992 was er een bomaanslag op de Israëlische ambassade in Buenos Aires waarbij bijna dertig doden vielen.

Palestijnen

Een kleine extremistische Palestijnse groep in Libanon die steun zou krijgen van Hezbollah, claimde verantwoordelijk te zijn voor de aanslag op AMIA en een terroristische vleugel van Hezbollah voor de aanslag op de ambassade.