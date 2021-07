Lareb onderzoekt nieuwe bijwerking bij coronavaccins

WASHINGTON

Bijwerkingencentrum Lareb heeft twee meldingen ontvangen van een nieuwe, ernstige bijwerking bij het coronavaccin van Janssen, het Guillain-Barré-syndroom. Na een prik met AstraZeneca kwamen elf van zulke meldingen binnen.

Het Guillain-Barré-syndroom (GBS) is een zenuwaandoening die tot plotselinge spierverlammingen kan leiden. Het is een onbedoelde reactie van het immuunsysteem.

"We zijn hier nu nader naar aan het kijken. GBS is wel vaker in verband gebracht met vaccins. En het zou kunnen dat er een verhoogd risico is met deze vaccins", aldus Lareb. Volgens het centrum zijn er geen overlijdens gemeld als gevolg van deze aandoening.

In Nederland zijn er volgens de laatste cijfers van Lareb ongeveer 2,8 miljoen AstraZeneca-vaccins gegeven en 600.000 prikken met Janssen.

VS-waakhond zag vorige week nieuwe ernstige bijwerking

Eerder deze week waarschuwde de Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA voor de nieuwe, ernstige bijwerking bij het coronavaccin van Janssen (Johnson & Johnson). Volgens de autoriteiten is er een verhoogd risico op een zeldzame bijwerking, het Guillain-Barré-syndroom.

In de VS gaat het om ongeveer honderd meldingen onder de 12,5 miljoen mensen die de Janssen-prik hebben gekregen. Een persoon zou zijn overleden, 95 patiënten moesten worden opgenomen.

The Washington Post had eerder al gemeld dat de FDA de stap zou nemen. Gezondheidsfunctionarissen blijven benadrukken dat de voordelen van het Janssen-vaccin blijven opwegen tegen de mogelijke risico's, aldus het dagblad.