Code geel: kans op storm en zware windstoten

In het hele land staat zaterdag een krachtige westen- tot zuidwestenwind. Tijdens de buien die overtrekken, met mogelijk hagel en onweer, trekt de wind verder aan en komen zware windstoten voor, vooral in de kustregio’s en het Waddengebied. De meeste regen valt in het noorden.

Rijkswaterstaat adviseert bestuurders van auto’s met caravan of aanhanger en (lege) vrachtwagens de weerberichten goed in de gaten te houden. „Vooral op bruggen en viaducten kan harde wind verraderlijk zijn. Als het mogelijk is, stel de reis dan uit.”

Volgens Weer.nl kan het in het zaterdag in het Waddengebied tot windkracht 9 komen, met zeer zware windstoten tot 110 kilometer per uur. Elders in het land komen windstoten tot 90 kilometer per uur voor.

Onstuimig

Dat betekent dat er opnieuw onstuimig weer op komst is, na de eerste officiële lentestorm afgelopen donderdag. Die richtte naar schatting voor 30 miljoen euro schade aan.

Van storm is officieel sprake als op minstens één van de KNMI-meetpunten een uur lang windkracht 9 wordt gemeten. De kans dat dit zaterdag gaat lukken is ongeveer 30 procent.

In de avond neemt de wind snel in kracht af. Wel blijven er buien over het land trekken, met kans op hagel en in de hogere gebieden natte sneeuw.