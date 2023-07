Rutte op NAVO-top: ’Ik wil dat Moskou denkt: f*ck, het is ze weer gelukt!’

Op de NAVO-top spreken de 31 lidstaten af dat ze voortaan tenminste 2 procent van het bbp gaan uitgeven aan Defensie. Rutte benadrukt trots dat Nederland volgend jaar eindelijk boven deze NAVO-norm uitkomt. „Het gaat om serieus geld, we gaan richting 20 miljard euro. We doen zelfs meer dan Spanje, terwijl ze daar een grotere economie hebben. Natuurlijk moeten we meer doen, maar dat is iets voor de verkiezingen.”

Uiteraard staat Oekraïne boven aan de agenda van de alliantie. NAVO-lidstaten willen Kiev duidelijk maken dat het land, als het aan alle voorwaarden voldoet, onderdeel kan worden van het bondgenootschap. De weg naar lidmaatschap wordt waarschijnlijk versneld door een tussenstap te schrappen. Onder welke condities het land kan toetreden blijft onduidelijk.

„Sowieso pas na de oorlog”, zegt Rutte. „Maar wat wel kunnen doen is zorgen dat Oekraïne helemaal klaar is om toe te kunnen treden.” Verschillende NAVO-landen gaan met Oekraïne afspraken maken over veiligheidsgaranties. „Er komt een paraplu van afspraken”, zegt de minister-president. „Het ligt voor de hand dat Nederland zich gaat specialiseren op het gebied van patriot-luchtafweergeschut en F-16-gevechtsvliegtuigen.”

De Oekraïnse president Volodimir Zelenski reageert ontevreden op wat de bondgenoten hem willen bieden rond toekomstig lidmaatschap. „Het is ongekend en absurd als er geen tijdschema wordt vastgesteld”, stelt het staatshoofd. Hij hekelt de ’vage bewoordingen’ over voorwaarden en noemt ’onzekerheid’ een zwakte. „Het lijkt erop dat er geen bereidheid is om Oekraïne uit de nodigen voor de NAVO of om het tot lid te maken.”

’Geen opvolger Stoltenberg’

Rutte gaat NAVO-topman Jens Stoltenberg volgend jaar niet opvolgen. „Ik ding niet mee”, zei hij bij aankomst. De geruchten over een overstap van Rutte naar de NAVO gaan al jaren. De westerse militaire alliantie heeft Stoltenberg gevraagd nog een jaar te blijven, omdat ze het niet eens raakten over een opvolger. Maar volgend jaar zwaait de Noor echt af. Toen Rutte maandag zijn vertrek uit de Nederlandse politiek aankondigde, zorgde dat voor hernieuwde speculaties over een vervolg op het NAVO-hoofdkwartier.

Maar Rutte is „buiten de race”, onderstreept hij. De leiders van de andere NAVO-landen zullen na zijn publiekelijk altijd consequente nee ook niet proberen hem nog over te halen, denkt hij. „Volgens mij hebben ze me daar wel gehoord.”