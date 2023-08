Minder treinen tussen Rotterdam en Breda door seinstoring

Volgens de NS duurt de storing tot 09.30 uur. ProRail meldt dat monteurs bezig zijn om het probleem te verhelpen. Het is niet bekend of de seinstoring te maken heeft met de stroomstoring van woensdag. Toen werd het treinverkeer rond Rotterdam verstoord omdat een kabel bij werkzaamheden was beschadigd.

De spoorbeheerder adviseert reizigers de reisplanner voor vertrek te raadplegen.