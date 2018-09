'Afspraken over eindnota brexit'

De krant schrijft dat de Britse regering had laten doorschemeren 40 miljard euro te willen betalen voor de scheiding. Premier Theresa May moest dat bedrag vorige week verhogen. Bronnen in Brussel ontkenden tegenover persbureau Bloomberg dat er al een definitief akkoord ligt. De onderhandelingen zouden wel de goede kant op gaan.

De rekening voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is een gevoelig punt in de onderhandelingen tussen Londen en Brussel. Het exacte bedrag zou volgens bronnen van The Daily Telegraph bewust vaag zijn gelaten. De definitieve eindnota wordt pas later becijferd aan de hand van een overeengekomen rekenmethode.

De Europese Commissie wilde niet reageren op het bericht in de krant. Een Britse regeringsbron zei zich ,,niet te herkennen'' in het artikel.