Gevelrel in villadorp Laren: eigenaar omstreden pand dreigt al zijn 25 panden wit te schilderen

Laren - Michael van de Kuit, eigenaar van 25 panden in Laren waaronder Suits Supply, George LA en La Place, dreigt ’als statement’ alle gevels van z’n panden wit te schilderen wanneer hij gelijk krijgt over de omstreden witgeschilderde gevel van Mr Marvis. Volgens hem klopt er niets van het besluit van de gemeente dat hij een vergunning had moeten aanvragen voor het witten.

Het gewraakte pand in Laren. Ⓒ Archieffoto Studio Kastermans