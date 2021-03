’Politie vlak voor verdwijning Britse Sarah gewaarschuwd voor verdachte agent’

Premium Buitenland

’Verdwenen Sarah (33) ondervraagd door verdachte Britse agent’

De verdwijning van en waarschijnlijke moord op de 33-jarige Sarah Everard zorgt voor enorme opschudding in het Britse politiekorps. Niet alleen is een agent aangehouden voor de moord. Er wordt ook vanuit gegaan dat hij zijn politie-identiteitsbewijs gebruikte om Everard in zijn auto te lokken.