Politie vangt ontsnapte emoe na jacht van 30 kilometer

Het dier was geschrokken van bouwactiviteiten in de buurt en over een ruim twee meter hoog hek gesprongen. De wanhopige eigenaar Harry McKinney wendde zich daarop tot social media om zijn MeeMoo terug te halen, schrijft onder meer Metro.co.uk.

Daar moest uiteindelijk de politie aan te pas komen, al liet MeeMoo zich niet al te makkelijk vangen. Het dier jogde er met een snelheid van tegen de 30 km/u vandoor, maar toen de politie echt in de buurt kwam verdubbelde de loopvogel zijn snelheid.

Uiteindelijk werd MeeMoo na een jacht van meer dan 30 kilometer ingerekend, maar eenmaal thuis sprong de emoe weer over het hek. De vogel werd een tweede keer gevangen en verblijft nu achter een hek van bijna drie meter hoog. Voor de zekerheid.