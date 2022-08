Hof: aanslag op gebouw weekblad Panorama geen gerichte aanval

Schade na de aanslag met een raketwerper ruim vier jaar geleden op het gebouw waarin onder meer Panorama was gevestigd Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De aanslag met een raketwerper ruim vier jaar geleden op het gebouw waarin onder meer Panorama was gevestigd, was geen gerichte aanval op het weekblad of op de persvrijheid. Tot die conclusie is het gerechtshof in Amsterdam woensdag gekomen. Net als de rechtbank drie jaar geleden stelt het hof dat sluitend bewijs voor zo’n gerichte aanslag ontbreekt. In het gebouw waren meerdere bedrijven gevestigd.