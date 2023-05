Ierland verplicht gezondheidswaarschuwingen op alcoholproducten

Ook worden consumenten doorverwezen naar een website met informatie over de invloed van alcohol op de gezondheid. Ierse media schreven eerder dat op de etiketten de teksten „alcoholgebruik leidt tot leverziekte” en „er is een direct verband tussen alcohol en fatale kankersoorten” komen, waarschuwingen die vergelijkbaar zijn als die op de verpakking van tabaksproducten.

In Ierland bestaat al regelgeving over het delen van gezondheidsinformatie op de verpakking van andere voedsel- en drankwaren. Het idee van de regering is dat consumenten dankzij de etiketten ook beter in staat zullen zijn om weloverwogen beslissingen te maken over hun alcoholgebruik.

De aangepaste verpakking is pas vanaf 22 mei 2026 verplicht zodat betrokken bedrijven genoeg tijd hebben om zich voor te bereiden, aldus de regering. De plannen zijn maandag ondertekend door gezondheidsminister Stephen Donnelly. „Ik kijk ernaar uit dat andere landen ons voorbeeld volgen”, laat de minister weten.

Risico’s

De regering wijst erop dat veel Ieren volgens de jaarlijkse gezondheidsenquêtes niet bewust zijn van de risico’s van alcoholconsumptie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn elk jaar 3 miljoen sterfgevallen toe te schrijven aan schadelijk alcoholgebruik. Dat komt neer op 5,3 procent van alle sterfgevallen.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP spreekt van een doorbraak. Directeur Wim van Dalen zou het „fantastisch” vinden als de Ierse maatregelen in Nederland zouden worden gevolgd. Voorlopig heeft hij daar echter een hard hoofd in: „Nederland is niet vooruitlopend op dit gebied.” Hij ziet het niettemin als een „enorme stimulans” om de strijd voor een strenger alcoholbeleid voort te zetten, hoewel daar „heel veel verzet” tegen is en hij zelfs verruiming van het aanbod vreest. Hij benadrukt dat de relatie tussen kanker en alcohol voldoende vaststaat om het drinken aan te pakken.