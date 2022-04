Oorlog in Oekraïne Vrijdag 29 april LIVE | Oekraïne heeft evacuatie burgers gepland uit Marioepol

Kopieer naar clipboard

Marioepol. Ⓒ ANP

Amsterdam - Ruim twee maanden wordt er gevochten in Oekraïne. Terwijl VN-baas Antonio Guterres met persoonlijke bezoeken aan Moskou (dinsdag) en Kiev (donderdag) probeert de strijdende partijen nader tot elkaar te brengen, gaat de strijd vrijwel onverminderd door. Lees het laatste nieuws over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ons liveblog.