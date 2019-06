’Het ging aardig tekeer hoor vannacht’

De Delftse Mark Bosch en zijn vriendin Sandra Alberts genieten in hun tentje van een warme kop koffie na een stormachtige nacht. Ⓒ De Telegraaf

Alkmaar - Het regent en waait op de Camperpark Alkmaar, maar de sfeer is er prima. Campingeigenaar Simon Teeling staat de broodjes voor de gasten op de camping te bakken die vanaf 9.00 uur gehaald kunnen worden. ,,We hebben eerder alle slechte bomen weggehaald en er is gedraineerd, dus echt overlast van afwaaienden takken of water dat blijft staan hebben we hier niet. Ook al waaide het afgelopen nacht behoorlijk.”