UNESCO verwijdert Liverpool van werelderfgoedlijst

Het Verenigd Koninkrijk laat in een eerste reactie op het nieuws weten „zeer teleurgesteld” te zijn en ervan overtuigd te zijn dat Liverpool nog steeds een plek op de lijst verdient. De stad kreeg in 2004 de status van werelderfgoed toegewezen vanwege het historische centrum en havengebied.

Oryx-heiligdom

Het komt niet vaak voor dat benoemingen ongedaan worden gemaakt. Dat overkwam eerder alleen het Arabische Oryx-heiligdom in Oman en de Elbe-vallei in Duitsland. Om een locatie van de lijst te halen, moet minstens twee derde van de comitéleden erachter staan. In het geval van Liverpool stemden dertien leden voor, vijf tegen.

Er staan momenteel meer dan 1100 verschillende locaties op de werelderfgoedlijst, waaronder de Taj Mahal in India en de Grote Muur in China. Al deze plekken zijn volgens UNECO uniek, publiek van groot belang en onvervangbaar.

Groot Barrièrerif

De digitale bijeenkomst van het comité begon op 16 juli onder leiding van China en duurt nog tot en eind deze maand. De leden stemmen vrijdag over de aanbeveling om het Groot Barrièrerif in Australië op de lijst van bedreigd werelderfgoed zetten. Dat is tot groot ongenoegen van de Australische regering. Die probeert de stemming een jaar uit te stellen.

Australië zegt veel geld en moeite te steken in het redden van ’s werelds grootste koraalrif en ziet een plaatsing van het gebied op de gevarenlijst daardoor als een verkeerd signaal. De Australische milieuminister Susan Ley spreekt van een politiek besluit. Daarbij doelt ze op de voorzitter China. De relatie tussen Australië en China staat al langer onder druk.