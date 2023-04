Auto van loodgieter opgeblazen in Vlaardingen, tweede aanslag deze week

Bij de explosie vielen geen gewonden, zo meldt de politie die het incident nog verder onderzoekt. Volgens de Rotterdamse zender heeft de dader vermoedelijk de ruiten ingeslagen en een explosief naar binnen gegooid. Hierna vlogen brokstukken in het rond en braken zelfs de ruiten van het bedrijf terwijl die tientallen meters verderop in de straat zit.

In de nacht van maandag op dinsdag werd een ander voertuig van hetzelfde bedrijf ook al opgeblazen. Volgens getuigen was de klap zó hard, dat die in heel Schiedam-Noord gehoord werd, schrijft Rijnmond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen deze twee aanslagen.