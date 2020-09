Belastingaangiftes Trump zijn pikant, maar overtrad hij ook de wet?

Amsterdam - De Amerikaanse president en multimiljardair heeft jarenlang geen inkomstenbelasting betaald, of extreem weinig zoals in 2016 en 2017 toen hij 750 dollar betaalde. Hij heeft bovendien voor 400 miljoen dollar aan schulden en zijn zaken lopen lang niet zo goed als hij claimt. Dat schrijft de Amerikaanse krant de New York Times (NYT) maandag. Tegenstanders van Trump hopen dat de onthullingen diens herverkiezingskansen verkleinen. De president zelf spreekt van ’fake news.’ Pikant is het verhaal van de NYT sowieso, maar toont het ook aan dat Trump de wet heeft overtreden?