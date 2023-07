Zo ontsnapte Amerikaanse militair (23) naar Noord-Korea: ’Ik dacht dat het om een stunt ging’

Het heeft wat weg van een script voor een film. Nadat King op 10 juli vrijkomt na twee maanden in een Zuid-Koreaanse gevangenis te hebben gezeten voor mishandeling en het beschadigen van een politieauto, is het de bedoeling dat hij op het vliegtuig stapt naar Amerika. Volgens anonieme bronnen binnen de Amerikaanse overheid om zich in zijn thuisland te verantwoorden voor zijn misdragingen tijdens zijn tijd als militair in Zuid-Korea.

Volgens een rapport van het Amerikaanse leger, in handen van The Messenger, wordt hij onder begeleiding van Amerikaanse militairen naar het vliegveld geëscorteerd. Omdat zij wegens veiligheidsvoorschriften niet voorbij de security mogen komen, gaat hij verder alleen richting de gate. Daar zou hij, volgens het rapport, zijn begeleiders nog hebben ge-sms’t dat hij aangekomen is bij de gate. Daar aangekomen meldt hij echter, volgens een medewerker van het vliegveld, bij personeel van American Airlines dat hij zijn paspoort kwijt is. Nadat hij de gate verlaten heeft weet hij ook het vliegveld te verlaten. Onduidelijk is nog hoe hij vervolgens van het vliegveld naar Seoul weet te komen, een reis van ongeveer een uur met de trein of bus.

VIDEO: De moeder van de vermiste militair is in shock en reageert tegenover de camera. Tekst gaat verder onder de video.

Tour

Een dag later zou King zich hebben aangesloten bij een tour in de gedemilitariseerde zone. Opvallend is dat hij zich daarvoor in mei, vlak voordat hij de gevangenis in moest, heeft opgegeven. Hij had zich ook nog voor een andere tour aangemeld, maar daar kon hij vanwege zijn celstraf niet bij zijn.

De tour wordt verzorgd door het Zuid-Koreaanse HanaTour ITC en zou een hele dag duren, zegt Sarah Leslie, een Nieuw-Zeelandse toeriste die ook deelnam aan de tour tegen Jerusalem Post.

Als de tour dinsdagmiddag aankomt bij de JSA, de Joint Security Area, krijgen de toeristen de tijd om foto’s te nemen. Op dat moment zet King het op een lopen. Hij rent tussen de gebouwen door richting Noord-Korea. „Het ging allemaal zo snel”, vertelt toeriste Sarah Leslie. Amerikaanse en Zuid-Koreaanse militairen roepen naar elkaar dat ze King moeten tegenhouden, maar hij ontkomt. „Ik dacht eerst dat het om een soort stunt ging”, zegt Leslie.

Een Zweedse toeriste verklaart later in de media dat hij lachte toen hij tussen twee gebouwen door het kluizenaarsrijk in rende. Een ooggetuige vertelt tegen CNN dat King eerst een gebouw probeert binnen te gaan, maar die zit op slot. Vervolgens rent hij naar de achterkant van het gebouw om vervolgens in een busje te springen dat aan de Noord-Koreaanse kant staat te wachten. Het busje rijdt weg en King is spoorloos.

CNN schrijft verder op basis van verklaringen van bronnen binnen de regering dat pas op dinsdag, als King niet op komt dagen op de militaire basis in Amerika, het Amerikaanse leger doorheeft dat hij vermist is.

Raadsel

Wat de jonge King ertoe heeft gezet om de oversteek te maken blijft een raadsel. Het feit dat hij eenmaal terug in Amerika verantwoording zou moeten afleggen bij zijn bazen kan hebben meegespeeld. Zijn oom, Carl Gates, vertelde tegen The Daily Beast dat King de laatste tijd last had van mentale problemen na de dood van zijn 7-jarige neefje. Hij overleed vorig jaar aan een zeldzame genetische aandoening. Volgens zijn oom leek het „alsof hij instortte.” Het zou een enorme impact hebben gehad op King.

Tekst gaat verder onder de foto.

Carl en Myron Gates, familieleden van King. Ⓒ ANP / Associated Press

Claudine Gates, de moeder van Travis, zei tegen het Amerikaanse ABC geschokt te zijn door de acties van haar zoon. „Ik kan me niet voorstellen dat hij zoiets zou doen”, vertelt ze. Ze zou enkele dagen voor zijn ontsnapping nog met hem gesproken hebben. Hij zou toen tegen haar gezegd hebben dat hij naar Amerika zou komen.