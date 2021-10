Kabinet schaart zich alsnog achter Franse lobby voor meer kernenergie

Yeşilgöz kreeg in de Tweede Kamer donderdag een standje van meerdere partijen, waaronder haar eigen VVD. Die zijn teleurgesteld dat de handtekening van Nederland ontbreekt onder een lobbybrief van Frankrijk en negen andere landen in Brussel.

Frankrijk heeft deze week samen met negen andere EU-lidstaten een brandbrief geschreven aan de Europese Commissie met de oproep om kernenergie op te nemen in de zogeheten taxonomie. Nucleaire stroom krijgt hiermee een klimaatlabel om in aanmerking te komen voor groene financiering. De Fransen zelf trekken zo’n 30 miljard euro uit om de nucleaire energiesector uit te breiden.

„Nederland schittert door afwezigheid”, zei VVD-Kamerlid Silvio Erkens, die eerder een ruime Kamermeerderheid wist te verzamelen in een motie die juist stelt dat Nederland zich moet voegen bij de Fransen.

„De komende weken zijn cruciaal in de Europese besluitvorming over kernenergie. Het kabinet verzaakt hier echt op, ondanks de duidelijke wens van de Kamer”, aldus de liberaal. Ook tijdens het debat van donderdag tekende zich weer een ruime politieke meerderheid af om te pleiten voor toevoeging van kernenergie in de Nederlandse energiemix. Naast VVD, CDA, PVV en JA21 toonde ook Volt zich voorstander van technologisch hoogstaande kerncentrales zonder C02-uitstoot. GL en PvdA zijn mordicus tegen, D66 is geen uitgesproken voorstander. Kamerlid Raoul Boucke hield zich op dit punt op de vlakte.

Staatssecretaris Yeşilgöz erkende in het debat dat ook kernenergie wat haar betreft in een ’gezonde energiemix’ in Nederland past. Tijdens een ingelaste energieraad eind deze maand zal het demissionaire kabinet daarom alsnog bij de EU aandringen op ’spoedige besluitvorming’ voor meer nieuwe kerncentrales in ons land. Ook komt eind oktober een Franse delegatie naar Nederland. „Richting de EU en de Fransen zullen wij heel duidelijk zijn”, beloofde Yeşilgöz.