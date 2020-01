Boer opgegeten door eigen varkens

De boer, die in de 70 is, is vermoedelijk tussen oudejaarsavond en 8 januari gestorven. Het slachtoffer woonde alleen op een boerderij in Lubin, zo’n 400 kilometer ten westen van Warschau. Volgens Metro was er weinig meer van de man over. Er werden slechtste enkele botten en een paar delen van de schedel teruggevonden.

Hoe de man om het leven is gekomen is nog onduidelijk. De politie denkt aan een val of een hartaanval. Ze verwachten dat het moeilijk gaat worden om de exacte doodsoorzaak vast te stellen.

Ook de varkens, die vrij rondliepen, zullen onderzocht worden. Vermoedelijk laten dierenartsen de varkens inslapen, aldus de Poolse krant Gazeta.