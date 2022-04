Podcast met Wierd Duk ‘Russische retoriek over ‘eindoplossing’ inmiddels psychopathisch’

Kopieer naar clipboard

Aan de oorlog in Oekraïne lijkt geen einde te komen. Het Westen bewapent de Oekraïeners en in Moskou klinken steeds luidere stemmen die pleiten voor een ‘definitieve oplossing’. Te midden van al dat wapengekletter horen we maar weinig oproepen tot matiging en onderhandelingen, valt verslaggever Wierd Duk op in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Het Land van Wierd Duk’. ,,Er zal op zeker moment toch een diplomatieke oplossing moeten komen”, zegt Duk. ,,Beter nu dan later, dus hou op met het idee te verspreiden dat een van beide partijen deze oorlog kan winnen. Dat is een illusie.“