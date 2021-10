Minister Dekker begrijpt verbazing om arrestatie advocaat Taghi

Volgens Dekker is er een melding gedaan tegen de advocaat dat hij misbruik zou maken van privileges. „Ten aanzien van de vandaag aangehouden advocaat is door DJI eind 2020 een dergelijke melding gedaan.” Tijdens het onderzoek door de deken was advocaat Taghi zelfs niet welkom in de penitentiaire inrichting. „In maart 2021 heeft de deken aan DJI bericht dat uit zijn onderzoek niets van misbruik is gebleken”, meldt Dekker. „Daarmee verviel voor DJI de grond om de toegang te weigeren.”

De bewindsman zegt te begrijpen dat er verbaasd zal worden gereageerd op de arrestatie. „Over de verdenking kan ik hangende het strafrechtelijk onderzoek uiteraard geen nadere informatie geven. Tegelijkertijd realiseer ik mij dat het bij velen verbazing zal wekken dat een familielid van een gedetineerde, die in het strengste detentieregime dat wij in Nederland kennen is geplaatst, min of meer ongestoord toegang tot een gedetineerde heeft.”

Toch legt hij uit dat alleen de naam Taghi niet genoeg is om iemand te weigeren. „DJI kan de toegang niet weigeren op grond van familiebanden van de advocaat met een gedetineerde. Advocaten behoren tot de zogenoemde geprivilegieerde personen hetgeen onder andere betekent dat de advocaat zich tijdens het bezoek in beginsel vrijelijk met de gedetineerde kan onderhouden.”

Ⓒ ANP/HH

De bewindsman benadrukt dat de aanhouding juist positief is, terwijl het toch opvallend is dat er nu pas echt wordt ingegrepen. „De aanhouding laat zien dat de partners in de strafrecht- en executieketen in de strijd tegen de zware georganiseerde criminaliteit zeer alert zijn op signalen van voortgezet crimineel handelen in detentie en daar tegen optreden, ook als daar advocaten bij zijn betrokken.”

Dekker laat weten te onderzoeken wat voor aanvullende maatregelen nodig zijn. „Nu zijn er al bevoegdheden, zoals het tappen van gesprekken bij concrete aanwijzingen van strafbaar handelen van de advocaat. Dat zijn zware maatregelen, waarbij dan ook zware waarborgen gelden.”

