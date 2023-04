Man overlijdt nadat hij in water valt met grasmaaier

Tijdens het maaien is de man met de grasmaaier in het water beland. Het slachtoffer is vermoedelijk in het water onder de machine terechtgekomen. Hulpdiensten hebben de man geprobeerd te reanimeren. Ook een traumahelikopter is ter plaatse gekomen om ondersteuning te bieden, maar dit alles was tevergeefs. De man is overleden.

De politie doet nader onderzoek naar de toedracht van het incident en de betrokkenheid van derden.