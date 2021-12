Jongen (12) overleden bij vuurwerkongeluk Haaksbergen, man aangehouden

Kopieer naar clipboard

Ⓒ News United

Haaksbergen - Een 12-jarige jongen is vrijdag overleden door een vuurwerkincident in Haaksbergen (Overijssel). Een andere jongen is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man aangehouden. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt.