Jongen (12) overleden na incident met klaphamer, man aangehouden

Het incident gebeurde bij een woning in Haaksbergen. Een man was op straat bezig met een klaphamer. Hij sloeg daarmee op magnesiumpoeder, wat een flinke knal geeft; vergelijkbaar met carbid- of melkbusschieten. Net toen de drie jongetjes langsliepen, ging het mis.

De kinderen waren omstanders en niet zelf met vuurwerk of een klaphamer bezig, bevestigt de politie. Agenten hebben eerste hulp verleend tot de komst van ambulances. Hoe het met het zwaargewonde slachtoffer in het ziekenhuis gaat, is onbekend. Het derde jongetje is ongedeerd.

Een klaphamer is overigens niet illegaal. Het is een alternatief voor carbidschieten, waardoor het niet onder de vuurwerkwetgeving valt.

De recherche doet onderzoek naar de klaphamer. Ⓒ News United

Buurtfeest

De politie spreekt van een ernstig incident. „Vanwege de ernst van de zaak gaan rechercheurs ter plaatse verder onderzoek doen”, aldus een politiewoordvoerster.

Volgens omwonenden was er een klein, traditioneel buurtfeest aan de gang. „Met vier gezinnen”, vertelt een van hen aan RTV Oost. „Volgens traditie zetten ze een tentje op met daarbij een vuurkorf, waarin ze na afloop het overgebleven afval verbranden.”

Burgemeester Rob Welten van de Overijsselse plaats noemt de gebeurtenis „afschuwelijk en dramatisch. Mijn gedachten gaan uit naar de mensen die nu volledig van de kaart zijn. Dit is het ergste wat je kan overkomen”, aldus Welten voor de regionale omroep.