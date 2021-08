84-jarige Duitser krijgt boete kwart miljoen voor bezit tank en wapenarsenaal

De man krijgt de opdracht de bijna 40 ton wegende Panther-tank en luchtafweergeschut van kaliber 8,8 centimeter binnen twee jaar te verkopen aan bijvoorbeeld een museum of verzamelaars. Bij een huiszoeking in zijn villa in 2015 werden verder een torpedo, een mortier, machinegeweren en -pistolen, aanvalswapens en meer dan 1000 stuks munitie aangetroffen. Veel van het oorlogsmateriaal was onklaar gemaakt.

Sneeuwstorm

De doorzoeking in Heikendorf nam twee dagen in beslag. Het kostte twintig soldaten negen uur om de tank uit de kelder van het huis te krijgen. De bejaarde man zei eerder dit jaar dat hij de tank in Engeland als schroot had opgekocht. Hij reed er in een sneeuwstorm in 1978 mee door zijn woonplaats, memoreerde de burgemeester van Heikendorf in Duitse media.

Het Openbaar Ministerie en de advocaat van de wapenverzamelaar hadden eerder op de dag een akkoord bereikt over de op te leggen straf. Omdat de behandeling van de zaak zo lang heeft geduurd, verkortte de rechter de voorwaardelijke gevangenisstraf van veertien naar tien maanden.