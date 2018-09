Doorwerken met kanker: Niet iedere zieke is gelijk afgeschreven

Sylvia was in de bloei van haar leven. Ze had een succesvolle baan als HR-adviseur, was gelukkig getrouwd en moeder van twee jonge kinderen. Dit geluk werd bruut verstoord, toen bleek dat ze een ernstige en zeldzame vorm van buikvlieskanker had.

"Als je ziek wordt, staat plots je leven stil. Je lichaam wordt een halt toegeroepen, maar dat betekent niet dat je geest niets meer kan. Als HR-adviseur had ik vaak zieke mensen en hun werkgevers begeleid, maar nu zat ik plots zélf aan de andere kant van de tafel. En nu is het mijn missie om te laten zien dat doorwerken met kanker wél een mogelijkheid kan zijn. Natuurlijk geldt dit niet voor alle kankerpatiënten, maar voor een groot deel bestaat deze optie wel."

Lees het hele verhaal van Sylvia nu op VROUW.nl.