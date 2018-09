Apple poetst imago op met jubileum-iPhone

Dinsdagavond gaf Apple alvast antwoord op de eerste vraag. Met een kraakhelder oled-scherm dat de hele voorkant van de iPhone X bedekt, is het zonder twijfel de fraaiste telefoon die Apple tot nu toe heeft gelanceerd.

Een sterk verbeterde camera met nieuwe functies en een verbeterde chipset, met een processor die speciaal ontworpen is voor kunstmatige intelligentie, moeten de rest van het werk doen. Maar is dat voldoende om de Apple-gekte tot recordhoogtes te laten stijgen?

Voor elk wat wils

Volgens analist Carolina Milanesi van Creative Strategies heeft Apple er goed aan gedaan om een nieuwe, stevige prijs te introduceren. „De iPhone X is geen telefoon voor iedereen, maar heeft wel voor elk wat wils. Hij ziet er goed uit, is krachtiger en heeft met bijvoorbeeld animoji aansprekende nieuwe functies.”

De analist wijst erop dat Apple sluipenderwijs de reikwijdte van zijn prijzen flink heeft weten te verbreden. Waar het tot enkele jaren geleden simpelweg één premium-telefoon had en het vorige model als back-up, variëren de prijzen nu van €419 voor de iPhone SE tot €1159 voor de iPhone X.

Milanesi kocht zelf onlangs een SE voor haar bejaarde moeder. „De SE is een goede instaptelefoon voor kinderen of ouderen, terwijl de iPhone X weer het Apple-gevoel gaat geven. Mensen gaan hier zeker voor sparen.”

Dure innovatie

De prijs van de X maakte dinsdagavond de tongen al los op sociale media, maar geeft Apple tegelijkertijd een hoop lucht om duurdere innovatieve technologie te introduceren. Een voorbeeld daarvan is de 3D-processor die in de X gebruikt wordt om gezichtsherkenning mogelijk te maken en die te duur bleek om ook in de 8 en 8 Plus te stoppen.

Traditioneel druppelt dat soort innovatie later door naar goedkopere telefoons, zoals dat ook in andere industrieën gebeurt. Talloze nu gangbare technieken zijn oorspronkelijk afkomstig uit de peperdure ruimtevaart, zoals zonne-energie, rookdetectoren en isolatiemateriaal.

Merk

Volgens Milanesi is er een bijkomend voordeel: het merk Apple vaart wel bij de prijs van de iPhone X. „Je zult zien dat hij het goed gaan doen in volwassen markten als de VS en Europa, maar ook beter dan verwacht in groeimarkten. Juist in een land als China kun je goede sier maken door een telefoon te hebben die voor anderen onbetaalbaar is.”

Ze wijst er bovendien op dat het prijskaartje niet zozeer onbetaalbaar is maar een kwestie van gewenning. „Voor een computer betalen mensen ook dat soort bedragen. Ik betaal dan liever voor een telefoon die ik de non-stop gebruik.”

Maar gaat de ’X’ (het Romeinse getal 10) Apple ook naar recordverkopen stuwen? Hoe dik zullen de rijen zijn? Milanesi denkt dat de telefoon een succes wordt. „Het is een unieke telefoon. Daarnaast: we moeten toch allemaal iets onder de kerstboom hebben liggen.”