Vrouw neemt minipaard mee aan boord van vliegtuig

De twee vlogen van Grand Rapids in Michigan naar Ontario in Californië. „Dit was onze eerste keer samen vliegen.” Ronica had Fred speciale training gegeven zodat hij de hoogte aan zou kunnen. „De tickets hebben me heel wat gekost, maar ik wilde dat hij op zijn gemak zou zijn. Het heeft me een jaar gekost om Fred te trainen, ik was op alles voorbereid.” Fred is door Ronica opgeleid tot therapiepaard en droeg tijdens de vlucht dan ook een speicaal pak waarop te lezen was ’aai mij niet’.

Ⓒ Facebook

Volgens Ronica was de reis een „fantastische ervaring.” Het was mogelijk ook meteen de laatste vlucht van Fred, aangezien de Amerikaanse autoriteiten erover nadenken om voortaan alleen maar hulphonden toe te laten op een vlucht.

Het is niet de eerste keer dat Amerikaanse passagiers een paard zien verschijnen aan boord. Vorig jaar september nam Abrea Hensley haar paard Flirty mee in de lucht van Chicago naar Omaha. Zij boekte echter geen ticket in de Business Class, maar zat ’gewoon’ tussen de andere passagiers in de Economy Class.

Ⓒ Instagram