Politie onderzoekt mogelijk schieten op huis in Den Haag

De burgemeester van Den Haag heeft de woning in ieder geval voor twee weken gesloten. Dat mag een burgemeester doen als de openbare orde rond een betreffend pand is verstoord of dreigt te worden verstoord.

De melding dat in de nacht mogelijk schoten waren gehoord kwam zaterdagochtend. Uit onderzoek bleek dat een en ander rond 02.00 uur was gebeurd.

Ook schietincident Utrecht

De politie onderzoekt ook een mogelijk schietincident in Utrecht. In een huis aan de Montfoortlaan zijn kogelinslagen gevonden.

Het incident gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag; de politie kreeg rond 02.15 uur een melding over schoten in die straat in de wijk Nieuw Hoograven-Zuid.

Het huis is bewoond. Maar of er iemand woont die eventueel doelwit van een beschieting zou kunnen zijn, kan de politie niets zeggen. Volgens de politie zijn er geen gewonden aangetroffen en ook geen verdachten. De omgeving is afgezet.