Vrouw laat baby van 3 maanden achter in wasserette en loopt weg

„Op zaterdag 29 juli, omstreeks 16.50 uur, liet een vrouw een baby in een grijze kinderwagen achter in de wasserette in de Kliniekstraat in Anderlecht”, aldus de politie. Ze ging de zaak binnen met een kinderwagen en liep kort daarna zonder weg in de richting van de Brogniezstraat. „Ze droeg een witte sweater met een zwarte korte broek.”

De baby is een meisje van ongeveer 3 maanden oud, aldus de politie. Ze heeft een getinte huidskleur, grote donkere ogen en krullend haar. Ze droeg een witte trui.

Wie meer informatie heeft over dit feit, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.