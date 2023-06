Premium Het beste van De Telegraaf

Extreme hooikoorts-ellende, en het einde is voorlopig nog niet in zicht

Door Ron Langenveld Kopieer naar clipboard

Door de vele pollen in de lucht is buiten vertoeven momenteel geen pretje voor hooikoortspatiënten Ⓒ Getty Images

Maastricht - Duitse en Poolse pollen die onze kant op waaien en uitzonderlijk gunstige groeicondities voor grassen zorgen voor een hooikoortsexplosie in Nederland. Een verbetering van de situatie is voorlopig nog niet in zicht.