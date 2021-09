Vier vrouwen en jongetje (6) neergestoken in Rimini

Onder de slachtoffers waren vier vrouwen en een 6-jarig jongetje. Hij werd in de nacht van zaterdag op zondag geopereerd aan verwondingen aan de nek en is buiten levensgevaar. Volgens berichten in Italiaanse media zou de aanvaller onder invloed van drugs zijn geweest. De aanval speelde zich af in een bus.

Minister van Binnenlandse Zaken Luciana Lamorgese noemde het incident „extreem ernstig” en zei maandag Rimini te zullen bezoeken, een badplaats aan de oostkust van Italië, aan de Adriatische Zee.

De verdachte is pas enkele maanden in Italië en heeft daar een vluchtelingenstatus aangevraagd. Hij is sinds 2015 in Europa en zocht eerder ook asiel in Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden.

Matteo Salvini, leider van de rechtse Liga-partij die deel uitmaakt van de regeringscoalitie, greep het incident aan om Lamorgese te bekritiseren in een Facebook-video. Salvini spoort de minister van Binnenlandse Zaken al maanden aan om een strenger immigratiebeleid te voeren.