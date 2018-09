DIT VIND IK LEUK

Er wordt wat afgeklaagd over wachttijden in zikenhuizen. Voor een oogcontrole vervoegde ik mij onlangs in het Oogziekenhuis Rotterdam. Bij de balie werd ik door een allervriendelijkste medewerkster aangemeld. Toen ik even zat, vertelde de medewerkster, dat het spreekuur 40 minuten was uitgelopen door omstandigheden. Tot onze verbazing vroeg de vriendelijke medewerkster aan de 20 wachtenden of zij zin in koffie hadden om het wachten te verkorten.