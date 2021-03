Nog nooit getoonde Van Gogh voor het eerst te zien in Amsterdam

Het schilderij maakte deel uit van Van Goghs serie schilderijen waarop de legendarische uitgaansgelegenheid Moulin de la Galette in Montmartre is afgebeeld. Het is meer dan een eeuw in het bezit van een Franse familie geweest.

Sotheby’s Amsterdam is „zeer verheugd” om het schilderij nu aan een aantal belangstellenden te kunnen tonen. Van Gogh was volgens het veilinghuis „gefascineerd door de idyllische doch stedelijke sfeer in Montmartre, waar de molens en het cabaret het straatbeeld bepaalden. Dit werk laat Van Goghs ontdekking van een nieuwe stad zien - de hoofdstad van de negentiende eeuw - maar ook zijn eerste ontmoeting met de impressionisten en de pioniers van de avant-garde, die leidde tot een artistieke transformatie.”

Het Van Gogh Museum in Amsterdam noemt het bijzonder en zeldzaam dat een Van Gogh uit een privécollectie nog niet eerder aan derden getoond is. Of het misschien zelf een poging wil doen om het werk te verwerven, zegt het museum niet.

Sotheby’s verwacht een opbrengst van minstens 5 miljoen euro.