Verdere daling aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, wel nieuw dagrecord positieve tests

Van de coronapatiënten in de ziekenhuizen worden er 409 verzorgd op een intensive care, een daling van 10 patiënten in vergelijking met donderdag. Er werden afgelopen 24 uur 16 nieuwe mensen met ernstige Covid-19 op een ic opgenomen, maar doordat er meer patiënten overleden of de afdelingen mochten verlaten nam de bezetting op de ic’s toch af.

Op de verpleegafdelingen liggen nog 1107 coronapatiënten, 15 minder dan donderdag. Er werden 115 nieuwe Covid-19-patiënten opgenomen, maar de bezetting nam evengoed af omdat nog meer mensen de afdelingen mochten verlaten.

Coronagevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen schiet wel omhoog. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 34.954 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd, met afstand het hoogste dagcijfer ooit. Het is überhaupt de eerste keer dat er in een dag tijd meer dan 25.000 nieuwe gevallen zijn gemeld.

Op donderdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ongeveer 24.700 positieve tests. Dat is het oude record, maar het cijfer viel toen lager uit door een storing. Niet alle bevestigde besmettingen waren goed geregistreerd. Daardoor was al bekend dat het cijfer van vrijdag hoger zou uitvallen.

In Amsterdam zijn 3683 positieve tests genoteerd. Nog nooit had een gemeente in één dag tijd zo veel nieuwe gevallen. Rotterdam telt 2416 bevestigde besmettingen en Utrecht 962. Daarna volgen Groningen (848) en Den Haag (727). Ameland en Schiermonnikoog sluiten de rij met twee positieve tests. Geen enkele gemeente bleef in de afgelopen dag coronavrij.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt sinds vorige week weer flink toe. Het duurt meestal ongeveer twee weken voor een toename van het aantal besmettingen terug te zien is in de ziekenhuiscijfers. Of deze hoge aantallen coronagevallen ook voor een nieuwe golf ziekenhuisopnames zullen zorgen is nog afwachten. De omicronvariant van het virus, die nu de meeste besmettingen in Nederland veroorzaakt, is volgens sommige studies minder ziekmakend.

Overlijdensgevallen

Het aantal sterfgevallen stijgt nog niet. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 24 mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Voor een vrijdag is dat het laagste aantal sinds 5 november.

In de afgelopen week zijn 141 sterfgevallen gemeld, gemiddeld zo’n twintig per dag. Ook dat is het laagste niveau sinds 5 november. In totaal telt Nederland naar schatting tussen de twintig- en dertigduizend coronagerelateerde doden.