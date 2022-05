Milieuactivisten bezetten weg bij Rotterdam CS

Ook op een andere plek in het centrum van Rotterdam voerden leden van de beweging op hetzelfde tijdstip een soortgelijke actie uit. De acties verliepen vreedzaam en zorgden nauwelijks voor ongemakken. De politie, die met tientallen mensen aanwezig was, hoefde niet in te grijpen. Niemand is aangehouden.

De actievoerders blokkeerden vrijdagochtend vroeg al een uur lang de toegang tot de raffinaderij van oliebedrijf BP aan de D’Arcyweg in het Rotterdamse stadsdeel Europoort. Daardoor lagen olietransporten stil en kon het personeel niet aan het werk. De circa tachtig actievoerders vertrokken vrijwillig na tussenkomst van de politie. Niemand is hierbij aangehouden. Later was er ook nog een blokkade bij de raffinaderij van ExxonMobil in Pernis.

In Papendrecht bezette een groep activisten vlak voor het middaguur het hoofdkantoor van baggeraar Boskalis. De actievoerders hebben vrijdag ook een demonstratie in Schiedam gepland bij SBM Offshore, een bedrijf dat gas- en olieplatforms bouwt.

Extinction Rebellion voert deze week actie in en rond Rotterdam en komende maandag ook op andere plaatsen in het land. Donderdag was er al een protestmars met naar schatting duizend deelnemers door het centrum van Rotterdam.

De naar eigen zeggen soms ’disruptieve’ acties duren nog tot en met komende dinsdag, belooft de groep. De organisatie wil dat de fossiele energiesector verdwijnt uit Nederland. „Ieder mens heeft recht op een veilige leefomgeving, een duurzame baan en woning en op groen vervoer”, schrijven de activisten.