’Loondoorbetaling bij ziekte probleem’

Meer dan driekwart van de bedrijven heeft grote problemen met de hoge kosten die zieke werknemers met zich meebrengen. En dat is opmerkelijk, omdat het tot nu toe vooral mkb-ondernemers waren die klaagden over de regeling.

Werkgevers moeten een werknemer met een vast contract nu twee jaar lang doorbetalen als diegene langdurig ziek wordt. Bovendien legt de bijbehorende re-integratieverplichting bedrijven een verantwoordelijkheid op die ze vaak niet kunnen dragen. Zo raken werkgevers ontmoedigd om mensen in vaste dienst te nemen.

Mislukt

Werkgevers en vakbonden hebben de afgelopen maanden geprobeerd om op centraal niveau tot een oplossing te komen, maar het overleg is uiteindelijk mislukt. De bal ligt nu bij het nieuwe kabinet.

Uit de AWVN-enquête blijkt verder dat 70% van de werkgevers vindt dat de problemen op de arbeidsmarkt de afgelopen twee jaar groter zijn geworden. De meeste bedrijven hebben grote moeite met het vinden van geschikt personeel. Het gaat daarbij onder meer om technici, commercieel, administratief en juridisch personeel, productiemedewerkers en zorgpersoneel.

Vaste contracten

Werkgevers geven verder aan dat de Wet Werk en Zekerheid niet heeft geleid tot meer vaste contracten. Bedrijven maken nog altijd vaak gebruik van tijdelijke contracten of van zzp’ers, zodat zij geen ontslagvergoeding hoeven te betalen als ze van iemand af willen.

Een derde van de werkgevers zegt werknemers vaker en sneller in vaste dienst te nemen dan de afgelopen jaren het geval was. Dat is onder meer het gevolg van de aantrekkende economie en de schaarste aan bepaalde vakkrachten.