Corona bedreigt traditionele beroepen: ’Klompenmaker normaal lucratief beroep’

Amsterdam - Hoewel de doorsnee consument niet dagelijks bij de klompenmaker of ’textielstipper’ winkelt, wordt nog een aardig centje verdiend in de traditionele beroepen. Buitenlandse toeristen zijn dol op ’oud-Hollandsche koopwaar’ en de ambachtscursussen zijn populair als uitjes voor vrienden of bedrijven. Corona brengt de branche echter ouderwetse armoede.