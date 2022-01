OPROEP: Pensioenpremie stijgt wederom, welke werknemer wil hierover vertellen?

Video

Vlucht Jeroen Rietbergen in beeld: 'Hier hangt alles vanaf'

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere woensdag een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week over The Voice-pianist Jeroen Rietbergen, die zich heeft laten opnemen in een Amerikaanse kliniek. Verder goed nieuws voor De Meilandjes. Hun Franse kasteel is einde...