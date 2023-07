Premium Het beste van De Telegraaf

Opnieuw personeelswissel Oorlog in Oekraïne ware carrièrekiller voor Russische generaals

Zondag werd bekend dat Vladimir Poetin de bezem gehaald door de legerleiding heeft gehaald en Valeri Gerasimov, Ruslands hoogste militair, ontzet heeft uit zijn functie als opperbevelhebber van de Russische operatie in Oekraïne. Ⓒ ANP / AFP

Kiev - De baas zijn over de campagne in Oekraïne blijkt tot nu toe niet echt een gouden carrièrestap voor het Russische officierenkorps. Zondag werd bekend dat Vladimir Poetin weer eens de bezem gehaald heeft door de legerleiding. Valeri Gerasimov, Ruslands hoogste militair, is ontslagen als commandant van de Russische operatie in Oekraïne. Zijn opvolger wordt volgens Russische media generaal Michail Teplinski, voorheen commandant van de Russische luchtlandingstroepen.