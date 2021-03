Minister Ollongren past procedure tellen briefstemmen aan na problemen

Dat blijkt uit een brief die ze dinsdagochtend schrijft aan de Tweede Kamer. „Meer concreet heb ik gevraagd of er ruimte gegeven kan worden aan de briefstembureaus om de briefstembiljetenvelop te openen om te bezien of daar een stempluspas in zit”, schrijft de bewindsvrouw.

Op die manier kunnen 70-plussers die per ongeluk formulieren in dezelfde envelop hebben gedaan alsnog stemmen, waar die inzendingen aanvankelijk niet mee zouden tellen. Ze mochten ook niet worden geopend omdat een stem geheim moet blijven. „Zowel de Raad van State als de Kiesraad hebben mij gisteravond laten weten ruimte te zien voor deze procedurele werkwijze.”

Ollongren zal de gemeenten de nieuwe instructie overbrengen. „Ik informeer de gemeenten vandaag voor het middaguur zodat de leden van de briefstemstembureaus kunnen worden geïnformeerd en vervolgens uiterlijk woensdag 17 maart deze werkwijze kunnen toepassen.” Maandag adviseerde Ollongren verkeerde inzendingen terzijde te leggen. Die kunnen door de aanpassing dus in principe alsnog worden omgezet in een geldige stem.

Uit de eerste telling van de gemeente Bernheze (Noord-Brabant) blijkt dat zo’n 8,5 procent van de ingediende poststemmen ongeldig is. Doorgaans is zo’n 0,3 procent van de stemmen ongeldig. Vergelijkbare problemen werden gemeld in Súdwest Fryslân, Gouda en Enschede.