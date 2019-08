Weer jonge vrouw aangevallen in Wageningen

Ⓒ 112 Nieuws Wageningen

WAGENINGEN - Een studente in Wageningen (Gelderland) is zaterdagavond op de Haarweg aangevallen door drie mannen. Ze hadden het voorzien op haar tas, maar kregen deze niet te pakken. De studente kon ontkomen. Het is alweer het derde incident in korte tijd, waarbij een jonge vrouw werd belaagd in de Gelderse universiteitsstad.