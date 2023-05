Meer oproepen om protestvlag om te keren voor 4 en 5 mei

Tegenstanders van regeringsbeleid, bijvoorbeeld rond coronamaatregelen of stikstofplannen, hebben in de afgelopen jaren vaak de Nederlandse vlag ondersteboven opgehangen, met de blauwe baan bovenaan. Nabestaanden van militairen deden vorige maand een oproep om de vlag recht te hangen voor de herdenking. Die werd ondersteund door onder anderen Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB). Ook voorman Bart Kemp van boerenactiegroep Agractie riep op om de vlag recht te hangen of tijdelijk weg te halen, maar boerenactiegroep FDF wil dat juist niet „want er is niets veranderd.”

’De kracht van het signaal is voorbij’

De Groningse gemeente Westerkwartier deelt de oproep. „We leven in een land waar vrijheid van meningsuiting en demonstratie een groot goed is. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers die vielen voor onze vrijheid en op 5 mei vieren we onze bevrijding. Het doet veel mensen pijn juist op die dagen onze Nederlandse vlag omgekeerd te zien hangen. Een gevoel dat ik deel”, laat burgemeester Ard van der Tuuk maandag in een verklaring weten.

Ook de gemeenten Moerdijk en Reusel-De Mierden (Noord-Brabant), Hattem en Oost Gelre (Gelderland), Haaksbergen (Overijssel), Hollands Kroon (Noord-Holland) en IJsselstein (Utrecht) ondersteunen de oproep. Commissaris van de Koning in Friesland Arno Brok vindt het tijd worden om helemaal te stoppen met de vlaggenactie. „De kracht van het signaal is voorbij.”

’Alle begrip’

Het Nederlands Veteraneninstituut zegt „alle begrip” te hebben voor de oproepen. Veel veteranenverenigingen denken daar volgens het instituut ook zo over. Het Veteraneninstituut wil ook dat de vlag op Veteranendag op 24 juni recht wordt gehangen. „De dag waarop we alle 100.000 veteranen danken voor hun inzet.”

Ook zanger Douwe Bob deed maandag een oproep om de Nederlandse vlag op de officiële manier te hijsen. „Lieve mensen, zullen we de ondersteboven vlaggen op 4 en 5 mei uit respect voor de vermoorde mensen en helden even omdraaien weer? Daarna kunnen we gewoon weer ruzie maken”, schreef de zanger op Twitter.